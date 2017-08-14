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Devlet Hastanesinden Vize halkına sahnede teşekkür

- Hastane başhekimi, doktor ve yöneticileri festivalde sahneye çıkarak türkü söyledi.



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Vize 10. Tarih ve Kültür Festivalinde Vize Devlet Hastanesi başhekimi, doktor ve yöneticileri festivalde sahneye çıkarak türkü söyledi. Sağlıkta hiç şiddet yaşanmadığı için, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Başhekimi Dr. Muhammed Öztürk, ilçe halkına teşekkür etti.

Vize Belediyesi'nin düzenlediği Vize 10. Tarih ve Kültür Festivaline Vize Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan, Türk Halk Müziği saz ekibi ile birlikte, hastaneyi temsilen Başhekimi Dr. Muhammed Öztürk, Dr. Berkin Gökhan, Tıbbi Sekreterler Mustafa Ali Turan ve Fuat Ece, Veri Kontrol Giriş Elemanı Nadiye Yılmaz ile Hasta Karşılama biriminden Okşan Boracı sahnede yer aldı.

Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Öztürk yaptığı açıklamada görev yaptığı süre boyunca sağlıkta şiddet olayının neredeyse hiç yaşanmadığını, Vize Halkının tüm Türkiye'ye örnek bir şekilde sağlık çalışanına sahip çıktığını söyledi. Sakin Şehir Vize'nin adına yakışır biçimde örnek davranışlarından ötürü hem kendisinin hem de diğer sağlık personelinin böyle güzel insanlara hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Dr. Muhammed Öztürk, "Böyle güzel bir organizasyonda değerli Vize halkına teşekkürlerimizi gönül telimizden türkülerimizle sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duymaktayız" dedi.

(HLD-MEF-Y)



14.08.2017 17:36:25 TSI

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