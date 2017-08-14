Koluna saplanan bıçakla hastaneye getirildi
(Fotoğraflı)
Sevban Sevkal
BATMAN (İHA) - Batman'da 6 yaşındaki çocuk koluna saplanan meyve bıçağı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batman'da ağabeyi A.I. (6) ile kavga eden V.I.'nın (5) attığı meyve bıçağı ağabeyinin koluna saplandı. Yakınlarının durumu fark etmesi sonucu A.I. hastaneye kaldırıldı. Kolunda meyve bıçağıyla acil servise getirilen A.I. ameliyata alındı. Kolundaki bıçak çıkarılan A.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(SS-MP-Y)
14.08.2017 17:39:39 TSI
NNNN