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Çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:40
Çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu İlçesi'nde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İhsaniye Mahallesi Bereket Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre temizlik amaçlı topladığı çalılıkları yakmasının ardından büyüyen alevleri söndüremeyen bir kişi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
(SÖ-SÖ-Y)

14.08.2017 17:42:39 TSI
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