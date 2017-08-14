Yılmaz Büyükerşen Ayvalık'ta
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Alibey Adası'nda ara sokakları karşıladığı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i, Ayvalık'ta ağırladı.
Ayvalık'a ilk kez geldiğini çok güzel korunmuş kendine has mimarini daha önce görmediği için hayıflandığını belirten Büyükerşen yakın zamanda ailesiyle bir kez daha geleceğinin sözünü verdi.
Eskişehir gibi mucizeyi oluşturduğu için kendilerine örnek bir belediye başkanını ağırlamaktan ve fikir alışverişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Rahmi Gençer, Büyükerşen'in kenti ziyaretiyle kendilerine güç verdiğini belirtti.
(EME)
14.08.2017 17:43:21 TSI
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