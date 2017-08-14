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Erzurum'da 'Spor Güvenlik Toplantısı' yapıldı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da düzenlenecek spor faaliyetlerinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında telekonferans yöntemi ile 81 İlde "İl Spor Güvenlik Kurulları" toplanarak, önceki tedbirlere ilaveten gerekli ek tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar alınmıştı.

Bu kapsamda Erzurum Valiliği'nde düzenlenen toplantı da konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, spora çok önem verdiklerini, sporda şiddeti önlemek için tüm kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını belirterek "İlimiz spor etkinliklerinin birlik, beraberlik, sevgi ve dostluklara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

(ERZ-ÖB-Y)



14.08.2017 17:46:26 TSI

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