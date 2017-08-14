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Sumbas'ta elektrik kontağından çıkan yangın maddi hasara neden oldu



(Fotoğraflı)



Yüksel İbicioğlu

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas İlçesi Çiçeklidere Köyü Alasırt Mahallesindeki bir evde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Alasırt Mahallesinde Adnan Alasırt'a ait evde meydana gelen yangın, çevredekilerin yardımı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Evdeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldiğini söyleyen ev sahibi Adnan Alasırt; "Evin ahşap olan çatısı, tavanı, elektrik tesisatı, içindeki yatak odası, çocukların yattığı bazalar, giysileri ve okul kıyafetleri yandı. 15 bin TL civarında maddi kaybımıza var. Çok şükür canımız sağ. Allah daha beterinden saklasın" diye konuştu.

Ahşap olan evin tavanı tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(YKSL-Y)



14.08.2017 17:50:05 TSI

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