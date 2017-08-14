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Kırıkkale TSO'da ilk aday Orhan Kılıç



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) olağan genel kurul yaklaşırken adaylarda belli olmaya başlıyor.

Sene sonuna doğru yapılması planlanan Kırıkkale TSO olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı için ilk olarak iş adamı Orhan Kılıç, adaylığını duyurdu.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kırıkkale'nin ekonomik anlamda en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirten Kılıç, "MKE'nin kuruluşuyla şehir olma yolunda büyük adımlar atan ve Tüpraş'ın kurulmasıyla şehir kimliğini eline alan Kırıkkale'nin bugünkü sosyoekonomik yapısı göz önüne alındığında Ticaret ve Sanayi Odasının, Kırıkkale'nin elinde bulundurduğu şehir kimliğinin kurumsallaşması açısından önemi son derece büyüktür. Üyeleri göz önüne alındığında, faal olarak işletilmesi durumunda Kırıkkale'nin hem sosyal hem de ekonomik anlamda yeni açılımlar yapabilmesi Ticaret ve Sanayi Odasının ayağı yere basan projeleri ile mümkün olacaktır. Büyük şehirlerde olduğu gibi şehrin ekonomik yapısı göz önünde bulundurularak her ne kadar Ticaret ve Sanayi Odasının birbirinden ayıramasak da ticaret ve sanayinin gücünü birleştirerek şehrimize yeni ufuklar açabiliriz" dedi.

Kırıkkale ekonomisine lokomotif konumunda olan Ticaret ve Sanayi Odası'nın daha da aktifleşmesinin Kırıkkale'ye sosyal ekonomik ve kültürel anlamda büyük sinerji oluşturarak daha büyük katkılar sağlayacağını ifade eden iş adamı Orhan Kılıç, amaçlarını Ticaret ve Sanayi Odası'nın temsil kabiliyetini arttırmak, üyelere ve şehre yönelik çağın gerektirdiği projelere imza atmak olduğunu sözlerine ekledi.

(MT-SLH-Y)



14.08.2017 17:50:14 TSI

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