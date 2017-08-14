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3. Açık Hava Sinema Geceleri devam ediyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:48
3. Açık Hava Sinema Geceleri devam ediyor
3. Açık Hava Sinema Geceleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin insanları kaynaştırmak, eski günlerdeki gibi insanları evlerinden çıkarıp açık alanlarda birliği sağlamak ve açık havada film izleme keyfini yaşatmak amacıyla 2 yıl önce başladığı Açık Hava Sineması bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor.
Cuma ve Cumartesi günleri Mutlukent Sahil Çay Bahçesi yanında devam eden film gösterimlerinde, telif hakları ödenerek yayınlanan Türk Sineması'nın birbirinden önemli filmleri, saat 21.00'de seyircisi ile ücretsiz olarak buluşuyor.

Düğün Dernek ve Görümce izleyenleri kahkahalara boğdu
3. Açık Hava Sinema Geceleri'nin ikinci haftasında; Cuma günü vizyona girdiği dönemde büyük gişe rakamlarına ulaşan ve Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde oynadığı Düğün Dernek ile Cumartesi gecesi Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı Görümce filmleri Süleymanpaşalıların beğenisine sunuldu. Her iki film de izleyenleri kahkahalara boğdu.
3. Açık Hava Sinema Geceleri'nde gelecek programlar ise şöyle:
"18 Ağustos Cuma Hükümet Kadın, 19 Ağustos Cumartesi Eyvah Eyvah 2, 25 Ağustos Cuma Hükümet Kadın 2, 26 Ağustos Cumartesi Düğün Dernek 2, 1 Eylül Cuma Eyvah Eyvah 3, 2 Eylül Cumartesi Olanlar Oldu."
(HLD-MEF-Y)

14.08.2017 17:50:24 TSI
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