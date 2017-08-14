YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüzme kursu ilk mezunlarını verdi

Yüzme kursu ilk mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından farklı spor dallarında düzenlenen Yaz Spor Okulu, gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursunda ilk mezunları verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Atatürk Spor Salonunda bu yıl ilk defa açılan yüzme kurslarına katılarak 1 aylık eğitimlerini tamamlayan 600 öğrenci mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte yaşadı. Yaz spor okulu bünyesinde Atatürk Spor Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda uzman eğitmenlerden kurs alan öğrenciler, hem yüzmeyi öğrendi hem de yaz tatilini eğlenerek değerlendirdi. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarının çocukların eğitimine pozitif yönde katkı sağladığını ifade eden öğrenci velileri, bu yıl ilk kez açılan yüzme kursu nedeniyle Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.

Salihlili gençlere uluslararası bir spor tesisi kazandırmanın gururunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda da, "Bizler, çocuklarımızı geleceğe taşımak ve daha iyi birey haline getirebilmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi, bedensel ve ruhsal gelişimlerini daha iyi sağlayabilmeleri için onları spora yönlendirmeliyiz. Yüzme kursundan mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

(BA-AY-Y)



14.08.2017 17:51:46 TSI

NNNN

