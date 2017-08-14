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KLÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programları açıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açıldı.

Lisansüstü eğitimde açtığı programlarla da geleceğin bilim adamlarını yetiştirmeye devam eden KLÜ'de tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ve öğrenci sayıları her geçen yıl hızla artıyor. 2017-2018 akademik yılı güz yarıyılında ilk defa öğrenci alacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programı ile birlikte Fen Bilimleri Enstitü bünyesinde tezli yüksek lisans program sayısı 7'ye ulaştı.

Fen Bilimleri Enstitüsünde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Fizik ve Kimya anabilim dallarında tezli yüksek lisans programları bulunuyor. Diğer anabilim dalları ile birlikte yeni açılan İş Sağlığı ve Güvenliği anabilim dalının hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programlarına 2017-2018 akademik yılında, tezli yüksek lisans programı için 20, tezsiz yüksek lisans programı için de 100 öğrenci olmak üzere ilk defa öğrenci alınacak.



İş Sağlığı ve Güvenliği Programının amacı

KLÜ'den yapılan açıklamada, "İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nın amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip bilim uzmanları yetiştirmektir. Bu program ile birlikte, gerek üretim gerekse hizmetler sektöründe mevcut çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek, işletmeleri bu bağlamda doğru ve uygun önlemleri almaya yönlendirebilecek alanında uzman bireyler yetiştirilecektir. Program, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program sayesinde, çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.



İş Sağlığı ve Güvenliği programının önemi

Programın önemi hakkında yapılan açıklamada ise, "İş Sağlığı ve Güvenliği, ülkemiz genelinde çok ihtiyaç duyulan bir bilim dalıdır. İşletmelerin iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde bu konuda kalifiye eleman sayısının azlığı sebebiyle yüksek lisans programının açılması ülkemiz için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Bu program aynı zamanda 2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği" kanunu ile kanuni zorunluluk olarak ortaya çıkan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda iş güvenliği uzmanı olarak çalışacak B Sınıfı ehliyete sahip iş güvenliği uzmanların yetişmesine katkıda bulunacaktır. Programdan mezun olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına girme hakkı kazanmaktadır. Böylelikle, bu programdan mezun olan adaylar, normal şartlar altında C sınıfı belgesini aldıktan sonra beklemesi gereken 3 yıl süreyi beklemeyeceklerdir" ifadelerine yer verildi.

KLÜ Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları 14-18 Ağustos 2017 tarihlerinde, Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları ise 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(HLD-MEF-Y)



14.08.2017 17:54:29 TSI

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