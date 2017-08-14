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KLÜ'de ilk kayıt yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) 2017-2018 kayıtları başlarken, ilk kaydı yaptıran öğrenci ise, İzmir'den gelen Esin Öztürk oldu.

Kırklareli Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı. KLÜ'ye ilk kaydı yaptıran öğrenci ise. İzmir'den gelen Esin Öztürk adlı öğrenci oldu. Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydını yapan Öztürk bu kadar öğrenci içerisinde ilk kaydı yapmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Kırklareli Üniversitesine toplam 5 bin 365 öğrencinin yerleştiği öğrenildi.

(HLD-MEF-Y)



14.08.2017 17:57:27 TSI

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