ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KLÜ'de ilk kayıt yapıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:54
KLÜ'de ilk kayıt yapıldı
KLÜ'de ilk kayıt yapıldı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) 2017-2018 kayıtları başlarken, ilk kaydı yaptıran öğrenci ise, İzmir'den gelen Esin Öztürk oldu.
Kırklareli Üniversitesinde 2017-2018 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı. KLÜ'ye ilk kaydı yaptıran öğrenci ise. İzmir'den gelen Esin Öztürk adlı öğrenci oldu. Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydını yapan Öztürk bu kadar öğrenci içerisinde ilk kaydı yapmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Kırklareli Üniversitesine toplam 5 bin 365 öğrencinin yerleştiği öğrenildi.
(HLD-MEF-Y)

14.08.2017 17:57:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KLÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programları açıldı
YEREL

KLÜ'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI AÇILDI
Devlet Hastanesinden Vize halkına sahnede teşekkür
YEREL

DEVLET HASTANESİNDEN VİZE HALKINA SAHNEDE TEŞEKKÜR
TRSM'DEN &quot;Kişisel Öyküler&quot; fotoğraf sergisi
YEREL

TRSM'DEN "KİŞİSEL ÖYKÜLER" FOTOĞRAF SERGİSİ