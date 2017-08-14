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KADASK, Yaralıgöz'e tırmandı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK), Yaralıgöz Dağı'nın zirvesine doğa gezisi düzenledi.

Bir hafta önce yapılan anket sonrası doğa sporcularının Devrekani ilçesine bağlı Yaralıgöz Mevkiindeki zirve oldu. KADSK üyesi sporcular, Devrekani Yaralıgöz Mevkiinde bulunan Mamatlar Köyü mesire alanında toplanarak kamp yaptı. KADASK kulübünün öncülüğünde ve denetiminde gerçekleştirilen etkinliğe katılan doğaseverler, 7,5 kilometre mesafeyi yaklaşık 1,5 saatte kat ederek 2 bin 57 rakımlı dağın zirvesine ulaştı.

KADASK Başkanı Dr. Alp Arslan, Gavur Pınarı olan çeşmeye ulaştıklarında bu çeşmeden su içtiklerini belirterek, "Bu çeşmenin suyu inanılmaz soğuktu. Satın aldığımız market sularını dökerek şişelerimizi bu buz gibi doğal kaynak suyu ile doldurduk. Muhteşem manzaralar eşliğinde zirve tırmanışına başladık. Yaralıgöz zirve ve yakınları rakım sebebiyle gölgesinde serinlenecek ağaçlar bulunmuyor. Bu güzel ve güneşli yaz gününde 11 KADASK üyesi olarak kısa molalar vererek yaklaşık 1,5 saatte Yaralıgöz zirveye ulaştık. Zirvenin esintisi ve manzaralar harikaydı. Zirvede bol bol fotoğraflar çekilerek bu güzel anılar ölümsüzleştirdik. Zirvenin yakınlarında bulunan diğer doğal güzellikler de gezilerek bolca fotoğraf çektiren katılımcılar, çok güzel vakit geçirdiler. Zirveden dönüş zamanı geldiğinde hiçbir KADASK üyesi zirveyi terk etmek istemedi. Toplamda 7,5 km yol yürüyerek ve 450 metre rakım çıkarak 2 bin 57 metre yüksekliğindeki Yaralıgöz zirvesine KADASK bayrağımızı diktik. Faaliyet sonunda acıkan sporcular, Mamatlar Köyü Mesire Alanında güzel manzaralar eşliğinde karınlarını doyurdular" dedi.

(Vİ-GY-Y)



14.08.2017 17:58:13 TSI

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