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Bolu'da larva ve uçkunla mücadele devam ediyor



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde uçkunla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bolu Belediyesi'nin larva, uçkun (karasinek ve sivrisinek) ve halk arasında güvercin biti olarak bilinen meşe-çınar tahtakurusu böcekleri ile mücadelesi devam ediyor. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 4 farklı ilaçlama ekibi, Mart ayından bu yana her gün şehir merkezindeki mahallelerde ilaçlama yapıyor. Halk sağlığını ön planda tutan ekipler, özellikle uçkunların üreme noktaları olan ağaçlıklara büyük önem veriyor.

"Çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir"

Bolu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilaçlama dönemi sona erene kadar çalışmaların devam edeceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"2017 yılı vektörler (taşıyıcı) ile mücadele kapsamında, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz tarafından mart ayından beri her gün karasinek ve sivrisineklerin üreme alanlarında ilaçlama çalışması yürütülmektedir. Ayrıca, halk arasında 'güvercin biti' diye bilinen meşe-çınar tahtakurusu böceklerinin üreme noktaları olan meşe ve çınar ağaçları da kontrollü bir şekilde ilaçlanmaktadır. Halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmalar ilaçlama dönemi sona erene kadar kararlılıkla sürdürülecektir."

(FC-İÇ)



14.08.2017 18:01:52 TSI

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