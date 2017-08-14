Biga'da taşımalı eğitim ihalesi yapıldı
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Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, okulların taşımalı eğitim ihalesi yapıldı.
Biga'da 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı taşımalı eğitim ihalesi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta öğretim öğrencileri için 22 taşıma merkezi 8 kısım olarak ihaleye çıktı. Biga Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katıldı. İhale öncesi açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Yılmaz,bin 206 öğrenci için yapılan ihalenin ilçeye hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
(MŞ)
14.08.2017 18:18:31 TSI
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