YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lapseki'de AK Parti'nin 16'ncı yıldönümü kutlamaları

Lapseki'de AK Parti'nin 16'ncı yıldönümü kutlamaları



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Ak Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü sebebiyle Şehit Zafer Çetin İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde çelenk sunma töreni yapıldı.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer Atatürk büstüne parti adına çelenk bıraktı. Tören, Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan İlçe Başkanı Özer , AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerde galip ayrılan bir parti olduğunu vurguladı. Bundaki en büyük payın kurucu lider Recep Tayyip Erdoğan ve aziz Türk milleti olduğuna işaret eden Özer, " Ne 17-25 Aralık ne de parti kapatma davaları bizleri ve aziz milleti parçalamaya yetmedi. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancıyla Türkiye'nin yeni yönetimi cumhurbaşkanlığı sistemiyle adımlarımızı her zamankinden daha hızlı atmaya, 2023 hedeflerini doğrultusunda milletimizden aldığımız destek ile ekonomisiyle, demokrasi anlayışıyla, hür inanç ve ruhuyla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Bu davaya gönül vermiş ve hakkın rahmetine kavuşan tüm partililere teşekkür ediyorum" dedi. Programa Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.



14.08.2017 18:18:55 TSI

NNNN

