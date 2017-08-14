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RES&FOT sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) resim ve fotoğrafçılık branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan 'RES&FOT Sergisi', Ördekli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Resim Öğretmeni Aybüke Hayırlıoğlu ve fotoğrafçılık öğretmeni Evren Yılbaşı Özçakır'ın öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu serginin bu seneki teması 'Kare' oldu. Çoğunlukla mavi, pembe ve mor renklerin hakim olduğu sergide eserler büyük ilgi gördü. 53 kursiyerin emek verip hazırladığı serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi adına katılan Muhsin Özlükurt, BUSMEK'in ayrıcalıklı bir eğitim merkezi olduğunu söyledi. Kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Özlükurt, sergiyi gezerek bütün eserler hakkında da eserlerin sahiplerinden bilgi aldı. Sergi, 18 Ağustos Cuma tarihine dek görülebilir.

(MŞ)



14.08.2017 18:23:07 TSI

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