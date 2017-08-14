ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

RES&FOT sergisi açıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:21
RES&FOT sergisi açıldı
RES&FOT sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) resim ve fotoğrafçılık branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan 'RES&FOT Sergisi', Ördekli Kültür Merkezi'nde açıldı.
Resim Öğretmeni Aybüke Hayırlıoğlu ve fotoğrafçılık öğretmeni Evren Yılbaşı Özçakır'ın öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu serginin bu seneki teması 'Kare' oldu. Çoğunlukla mavi, pembe ve mor renklerin hakim olduğu sergide eserler büyük ilgi gördü. 53 kursiyerin emek verip hazırladığı serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi adına katılan Muhsin Özlükurt, BUSMEK'in ayrıcalıklı bir eğitim merkezi olduğunu söyledi. Kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Özlükurt, sergiyi gezerek bütün eserler hakkında da eserlerin sahiplerinden bilgi aldı. Sergi, 18 Ağustos Cuma tarihine dek görülebilir.
(MŞ)

14.08.2017 18:23:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Çemberimde Gül Oya' güldürmeye devam ediyor
YEREL

'ÇEMBERİMDE GÜL OYA' GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR
Işık hedefi 12'den vurdu
YEREL

IŞIK HEDEFİ 12'DEN VURDU
Nilüfer Müzik Festivali'ne rekor ilgi
YEREL

NİLÜFER MÜZİK FESTİVALİ'NE REKOR İLGİ
Patnoslu tosunlar Mudanya'da
YEREL

PATNOSLU TOSUNLAR MUDANYA'DA
Suriyeli muhacirler piknikte buluştu
YEREL

SURİYELİ MUHACİRLER PİKNİKTE BULUŞTU
Böbrek hastası çocuklar bowling oynayarak stres attı
YEREL

BÖBREK HASTASI ÇOCUKLAR BOWLİNG OYNAYARAK STRES ATTI
Özkan'dan iftar yemeklerini fakirlerin evlerine kadar götüren AK kadınlara teşekkür
YEREL

ÖZKAN'DAN İFTAR YEMEKLERİNİ FAKİRLERİN EVLERİNE KADAR GÖTÜREN AK KADINLARA TEŞEKKÜR
Romanlar zenginden alıp fakire dağıtıyor
YEREL

ROMANLAR ZENGİNDEN ALIP FAKİRE DAĞITIYOR
Osmangazi'den ücretsiz rehberlik hizmeti
YEREL

OSMANGAZİ'DEN ÜCRETSİZ REHBERLİK HİZMETİ
Besaş'ın projesine AB Bakanlığı'ndan onay
YEREL

BESAŞ'IN PROJESİNE AB BAKANLIĞI'NDAN ONAY
İznik köylerine kültür merkezi
YEREL

İZNİK KÖYLERİNE KÜLTÜR MERKEZİ
Osmangazili judocu dünya beşincisi
YEREL

OSMANGAZİLİ JUDOCU DÜNYA BEŞİNCİSİ
Yıldırım'da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor
YEREL

YILDIRIM'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM TAM GAZ DEVAM EDİYOR