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Başkan Toprak AK Partinin milletin egemenliği üzerindeki vesayeti kaldırdığını söyledi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:22
Başkan Toprak AK Partinin milletin egemenliği üzerindeki vesayeti kaldırdığını söyledi
Başkan Toprak AK Partinin milletin egemenliği üzerindeki vesayeti kaldırdığını söyledi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti'nin 16. Kuruluş Yıldönümünü kutladı.
Başkan Abdurrahman Toprak, AK Parti'nin, Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, devleti toplumdan ayıran, siyasi tarihi silmiş ve bu anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletin teveccühüne mazhar olduğunu vurguladı. Başkan Toprak, "14 Ağustos 2001 de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her şey Türkiye için diyerek başlattığı siyasi mücadele bugün 16. yılına ulaştı. Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş ve bu anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. 14 Ağustos 2001 yılında kurulan partimiz, Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinde tam anlamıyla bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan partimiz kısa zamanda ülkenin çehresini değiştirmeye başladı. Sağlık, eğitim, ekonomi, enerji, adalet, tarım, ulaşım, turizm alanında yaptığı köklü reformlarla yeni bir Türkiye ortaya çıkmıştır. Partimiz her alanda milletle kucaklaşmaya devam etmektedir. Partimizin 16. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Partimiz için gecesini gündüzüne katan, acı ve tatlı günlerinde hep yanımızda yer almış vatandaşlarımız ve şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunarım. Başarılarla dolu daha nice AK yıllara ulaşmamız dileğiyle" dedi.
(HT-SD-Y)

14.08.2017 18:25:11 TSI
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