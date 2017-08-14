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Bilecikli başkanlar yıldönümü kutlamalarında

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:23
Bilecikli başkanlar yıldönümü kutlamalarında
Bilecikli başkanlar yıldönümü kutlamalarında

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - AK Parti'nin kuruluşunun 16'ıncı yıl dönümü münasebetiyle yapılacak kutlamalara katılmak üzere Bilecik il, ilçe ve belde belediye başkanları ile Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'ya gitti.
AK Parti'nin 16'ıncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle Sincan Harikalar Diyarı'nda yapılacak kutlamalara katılmak üzere Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yapacağı kutlamalara 6 bin kişi davet edilirken, Bilecik AK Parti heyetinin tam kadro katılması bekleniyor.
(CKT-AS-Y)

14.08.2017 18:26:18 TSI
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