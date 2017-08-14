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Kars'ta, PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:24
Kars'ta, PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

KARS (İHA) - Kars'ta polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kars merkez ve Kağızman'da Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H/DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüpheli 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
(IÇ-Y)

14.08.2017 18:26:27 TSI
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