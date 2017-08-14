Sigaramatik bulunan iş yerlerine adli işlem yapıldı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, çocukların korunmasına yönelik bir çok iş yerinde yapılan denetimler sonucunda sigaramatik bulunan 2 iş yerine adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çocukların korunmasına yönelik iş yerlerinde yapılan denetimler kapsamında Eskisaray ve Yenipınar Mahallesinde bulunan iki iş yerinde bulunan sigaramatik cihazını fark eden polis ekipleri cihazlara el koydu. Cihazlar emniyete götürülerek muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak ise iki iş yeri sahibine adli işlem yapıldı. Öte yandan el konulan cihazlar içerisinde bulunan 15 paket farklı markalarda sigara ile 74 TL para ise ele geçirildi. Öte yandan sigaramatik cihazının içerisine atılan paralarla oynandığı, oynama esnasında cihazın belirttiği rakamın doğru bilinmesiyle makineden oyun oynayan kişiye sigara verildiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
14.08.2017 18:28:32 TSI
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