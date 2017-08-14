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Başkan Çiğdem AK Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, partinin kuruluşunun 16. Yılını kutlayarak, 2019 yılında yapılacak seçimlerle partinin milletle el ele vererek, daha güçlü bir Türkiye için çalışacağını söyledi.

Başkan Çiğdem, "Partimizin kuruluşundan bu yana tam 16 yıl geçti. Hala ilk günkü aşkla ve heyecanla, ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışan tüm teşkilatımızın ve partimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu dava, hak ile batılın, aydınlık ile karanlığın, mazlum ile zalimin mücadelesidir. İlk günden bu yana her zaman haktan, aydınlıktan ve mazlumdan yana olan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ak kadrolar olarak çalışıyoruz. Dava söz konusu ise isimler ve mevkiler önemli değildir. AK Parti, davası olan insanların bir araya geldiği ve insanı merkez alan kutlu bir harekettir. Bu kutlu yolda ilk günden bu güne bu davaya hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize teveccüh gösteren ve Türkiye'de rekorlar kırmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Besni özelinde de tüm Besnili hemşerilerime partimize gösterdikleri ilgi ve teveccüh için minnettarım. İnşallah 2019 yılında yapılacak seçimlerle yeni dönemde de milletimiz ile el ele verip daha güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacağız" dedi.

(RK-SD-Y)



14.08.2017 18:30:19 TSI

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