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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceledi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:28
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceledi
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden yatırımları inceledi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ile birlikte Botanik Park'ta incelemelerde bulundu.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'den Botanik Park hakkında bilgiler alıp daha sonra Botanik Parkta vatandaşlarla sohbet etti. TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a, Gölbaşı ilçesinde yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Önümüzde 2019 yılında ilk defa yapılacak başkanlık seçimi ve yerel yönetimler seçimi var. Partimiz yüzde 34 ile iktidar oldu ancak artık yüzde 50+1 gerekiyor. Bunun hesabını yaparak çalışmamız gerekiyor. Allah'a çok şükür önümüzde bize yol gösteren çok güçlü bir liderimiz var, her sözü bir vecizedir. Onlardan bir tanesi dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Elimizden geldiği kadar hizmetimizi ve hürmetimizi birlikte yapmaya çalışacağız. Benim gördüğüm şu, sadece hizmet yetmiyor. Hizmet ve hürmetin mutlaka birlikte yürümesi gerekiyor ki siyasetin tadı alınsın ve sonuca varılsın. TBMM Başkanvekilime yaptığı hizmetlerden dolayı, verdiği hizmetlerden dolayı ve özellikle bu ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mutlaka devam edecektir hizmetleri. Kendisine şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra konuşan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ise, "Şu anda bir seçim yok biz birileri gibi gidip Antalya'da sahillerde tatil yapmıyoruz. Onu da ihtiyacı olanlar gidip yapabilir onu da doğal karşılıyoruz. Ama biz meclisten arta kalan zamanlarımızı mümkün mertebe halkımızın içinde geçirmeye çalışıyoruz. Bazen Gölbaşı'nda bazen Sincik'in dağlarında, Gerger'de, Çelikhan'dayız. 2019 seçimleri çok önemli. Yaşamış olduğumuz süreci hepiniz çok iyi takip ediyorsunuz. Geçen sene 15 Temmuz'da bu millet bu ülke hiç hak etmediği alçak bir ihanetle karşı karşıya kaldı. FETÖ ihanet şebekesinin 250 insanı nasıl şehit ettiğini, düşmana karşı bu milleti nasıl savunması gerektiğini, o namluları millete doğru nasıl çevirdiğini hepimiz acı bir şekilde tecrübe ettik. Suriye'de yaşanan durumu biliyoruz. Irak'ta yaşananları görüyoruz. Ülkeler adeta parçalanma eşiğine gelmiş. Her bölgede adeta terör örgütleri devletçikler kurmaya çalışıyor. Bunun arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Çünkü Suriye üzerinden Irak üzerinden içimizdeki fitneciler terör örgütleri, şer şebekeli üzerinden bu ülkeyi yolundan çevirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedeflerinden saptırmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu mazlum coğrafyanın bu gönül coğrafyamızın tüm Müslümanların yıkılmayan tek kalesi şu anda Türkiye ve zalime karşı dik duran da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte bütün bunları bertaraf etmek için Türkiye'yi hedeflerinden saptırmak için ne film ne fırıldak varsa çeviriyorlar. İçerden dışarıdan bir olmuşlar beraber olmuşlar. Kim kiminle kol kola nasıl geziyor görüyorsunuz. Kimin bu ülke için çalıştığını hizmet ettiğini de biliyorsunuz ama kimin farklı işbirlikleri olduğunu sizler de biliyorsunuz. Onun için 2019 şu anda hedefe koyuyoruz" şeklinde konuştu.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarından mahalleleri hakkında bilgiler alan Başkan Vekili Aydın daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesine geçerek hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti.
(CK-SD-Y)

14.08.2017 18:31:31 TSI
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