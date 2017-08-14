Emniyette önemli değişiklik
Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Bodrum Emniyet Müdürü Haluk Baş, Doğu görevi kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.
13 yıl Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü olarak ilçede görev yaptıktan sonra 8 aydır Bodrum Emniyet Müdürü olarak görev yapan Baş, Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğu görevi tayinleri kapsamında Hakkari'ye atandı.
Görev süresi içinde başarılı çalışmalarıyla tanınan Baş, kısa süre içinde ildeki yeni görevine başlayacak.
30 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis yöneticisi olarak görev yapan Baş'ın yerine Muğla Emniyet Müdürlüğünden yeni bir atama gerçekleştirileceği öğrenildi.
14.08.2017 18:46:52 TSI
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