Başkan Özdemir AK Parti'nin 16. Kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, AK Parti'nin kuruluşunun 16.yıl dönümünü kutladı.
AK Parti'nin yeni yaşında yenilikleri ile daima ileri, daima hizmet şiarı ile devam edeceğini dile getiren Başkan Özdemir, "AK Parti daima milletimizin gösterdiği istikamette ilerledi. Siyaset merkezine insanın yerleştiren tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek vatan anlayışından asla vazgeçmedik. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine, dış politikadan enerjiye her alanda dev eserler inşa eden yapılmaz denilenleri ilk hayatta gerçekleştiren 16. hizmet yılını geride bırakan AK Parti istikametindeki bu kutlu yürüyüşüne katkı sağlayan herkesi canı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)
14.08.2017 18:52:24 TSI
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