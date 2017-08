YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 7/24 hizmet verecek

MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Spor Kompleksi'nde, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gençlik Spor Dairesi Başkanı Ali İnan birtakım incelemelerde bulundu. 7/24 usulüyle hizmet vermesi planlanan tesis, önümüzdeki günlerde resmi törenle açılacak.

Milas Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Atatürk Spor Kompleksi, işletme bedelinin karşılanamayacağı gerekçesiyle alınan belediye meclis kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.

Alınan kararın ardından Atatürk Spor Kompleksi'nin işletmeciliğini devralan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kompleks içerisinde çalışmalara başladı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Gençlik Spor Dairesi Başkanı Ali İnan, Atatürk Spor Kompleksi'nde dün birtakım incelemelerde bulundu.

Tokat ve İnan'ın incelemesine, CHP Milas Başkanı Suat Özcan, Milas Belediye Meclisi üyeleri ve Milas Belediyesi idare amirleri katıldı.

Tokat, devrolan tesisi inceledikten sonra şu açıklamada bulundu: "Atatürk Kapalı Spor Salonu olarak bizim adını verdiğimiz ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devrinden sonra Atatürk Spor Kompleksi isminde ayrıca değerlendirme yaptı. Farklı bir salon burası. İçerisinde yüzme havuzu ve birçok sportif faaliyet yapılabilir. Milas Belediyesi olarak, ilçemizdeki spor tesis kalitesini yükseltmek ve spor başarısında hedef ve çıtaları yükseltmek amacıyla ilçemize bu salonu yaptık. Bu salon, çalışma ve antrenman amaçlı bir salondur. Ana teması da sporu izlenen bir olgu değil, bizzat yapılan ve insan hayatının bir parçası yapması amacıyla yapılmıştır. Gençlik Spor Müdürlüğümüzün, mevcut salonumuz yerinde çalışmalar yapacak. Belediyemiz tarafından diğer kulüplerimizin antrenman yapması amacıyla ve müsabakaların yapılması için spor kompleksi ilçeye kazandırıldı. Spor tesisinin bize maliyeti 4 milyon 600 bin liradır."

"BÜYÜKŞEHİRİN BÜYÜKLÜĞÜNE SIĞINDIK"

Tesisin özellikle antrenman sahası olarak yapıldığına dikkat çeken Tokat: "İki salon, 1 yüzme havuzu, fitness ve içerisinde sauna bölümü de olan çok amaçlı salondur. Bölgemizdeki bu nitelikte yapılan salonlarla karşılaştırıldığında, en modern salondur. Böyle bir tesisi Milas'ımıza kazandırmaktan son derece memnunuz. Belediyemiz özellikle büyükşehir yasasından sonra ekonomik imkânlarının en kısıtlı olduğu dönemde bu salonu yapmayı başarmıştır. Bu bizi gururlandırıyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçem açısından hayalini kurduğumuz tesislerden bir tanesiydi. Her ne kadar antrenman için düşünülse de belirli bir zaman sonra müsabakalara ev sahipliği yapacaktır. Diğer salonumuz tamamlanmadığı için belli bir dönem müsabaka için belki hizmet verecek. Voleybol salonu olarak düşünülen yer, zemin özellikleri ve dizayn itibariyle Türkiye'de üst düzey bir salondur." dedi.

Maddi olarak tesisi işletemedikleri için büyükşehre devrolduğunu kaydeden Tokat: "Biz burayı tamamladık. Buranın faaliyete geçmesi biraz gecikti. Normalde biz geçen yıl açılışı gerçekleştirecekti. Değişik sebeplerle, bu seneye kaldı. Geç olsun, güç olmasın. İşletme noktasında, tesisi yaptık ama tesisin de bir işletme maliyeti var. Bu konuda, biz sınırları son noktaya kadar zorladık. Buranın işletme maliyeti belediyemize kadro ve malzeme olarak fazla gelecekti. Bu durumda biz, "Büyükşehrin büyüklüğüne sığındık." Bu durumu onlarda anlayışla karşıladılar. Buranın işletmesini biz 5 yıllık süreyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne alınan meclis kararıyla devrettik. Bu 5 yıllık süre belki deneme sürecidir veya devam edecektir. Büyükşehrin bizden daha iyi olanakları olduğunu ve daha işleteceğine eminim. Bundan sonraki dönemde, bütün kulüplerimize yuva sıcaklığında antrenman yapma imkânı sunulacaktır. Aynı zamanda vatandaşlarımız da haftanın belirli günlerinde tesislerden yararlanabilecektir. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"MİLAS'IN SPOR KALİTESİ ARTACAK"

İnan, Milas'ın sportif faaliyetlerde kalitesinin ve başarısının, kazandırılan tesisle artacağına değinerek: "İki salonu yan yana yapmak ve bir havuzu da içerisinde bulundurmak, herkesin harcı değildir. Ben Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı bu açıdan kutluyorum. Şu an 3 haftalık bir dönem içerisinde burayı işletmeye başladık. Burada antrenman planı yapmak çok rahat. Öncelikle biz bu tesisin devrini aldık. Yüzme havuzumuzu da gerekli eksikler tamamlanıp, ruhsatını aldıktan sonra onu da faaliyete sokacağız. Bunun için; 1 cankurtaran, 1 yüzme antrenörü ve 1 havuz operatörüne ihtiyaç var. Bunları da temin ettik. Bu tesisimiz bizim, şu an diğer tesislerimizde de olduğu gibi 24 saat esaslı çalıştırmak istiyoruz. Burada güvenlik personelimiz olacak. Büyükşehir belediyemizin, sporla ilgili tüm aktivitelerini Milas'a taşıyacağız. Önemli gün ve haftalarda, burada spor turnuvaları yapacağız. Bu tesis, çalışma amaçlı tesistir. Mevcut salonun şu anda tadilatta olduğunu düşünürsek, bu tesiste müsabakalar yapılacaktır. Burası halkın tesisidir. Milas'ta spor kalitesini yükseltmek için elimizden geldiğince burada çalışma yapacağız. Yeni branşların burada faaliyet göstereceğini inanıyoruz. Milas Belediyesi ile tesisi işletmek için müşterek hareket edeceğiz. İleriki günlerde, tesisisin açılış töreni yapılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



14.08.2017 18:55:02 TSI

