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İmar Planı Revizyonu onaylandı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Yeni tescilli yapıları ve imar planında oluşan mağduriyetlerin giderilmesini kapsayan Milas Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırılan Yeni tescilli yapıları kapsayan Milas Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kurul üyeleri tarafından onaylandı.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Başkan Yardımcısı L. Ayşegül Dinçer, Kurul Üyeleri; Pakize Ünaldı, S. Semih Eren, Saime Kökçü, Hüseyin Kesimoğlu, Muhammet Adak, Temsilci Üyeler Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran'ın katılımıyla dün saat 13.30'da Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda toplandı yapıldı. Toplantı neticesinde, 2006 yılında onaylanan Milas Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu kurul tarafından onaylandı.

Yeni tescilli yapıları kapsayan revizyonun amacının sit alanlarının düzenlenmesi, imar planında oluşan mağduriyetlerin vatandaş lehine giderilmesi olarak belirtildi.

Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEP), tarafından uygulanacak olan Milas Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında bir dizi uygulama ve denetim çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

Toplantıyı ziyaret ederek, revizyonun Milas için büyük önem taşıdığını ifade eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kurul üyelerine üzerinde Hekatomnos'un kabartmasının bulunduğu plaketleri takdim ederek teşekkür etti.



14.08.2017 18:55:40 TSI

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