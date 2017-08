YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı;

İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer Karlı, "AK Partimizin kurulması ile birlikte sadece Türk siyaset tarihinde değil dünyada söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olarak bilinen bir hareket doğmuştur" dedi.

AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Ak Parti Osmancık ilçe Başkanı Cafer Karlı, 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. İlklerin partisi olan AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ile bütün olan bir teşkilat olduğunu vurgulayan Karlı, partisinin 16. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı ve Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kutlu bir yürüyüş ile Türk siyasi tarihindeki yolculuğuna başladığını kaydeden Başkan Karlı, AK Partimizin kurulması ile birlikte sadece Türk siyaset tarihinde değil dünyada söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olarak bilinen bir hareket doğmuştur. Bu hareketin mimarı da kurucumuz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde konuştu.

AK Parti ile Türkiye'nin sağlıkta, eğitimde, ekonomide, sanayide, tarımda ve turizmde büyük hamleler kaydettiğini, yapılan reformlarla her kesimin kucaklandığını vurgulayan Başkan Karlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni Türkiye'nin 2023 vizyonu ilk günkü heyecan ile devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen partimiz milletimizin desteği ile her zaman ayakta kalmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı.

14.08.2017 18:57:33 TSI

