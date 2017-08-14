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Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Hakemli Araştırma Dergisi çıktı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - İslami İlimler Fakültesinin ilk bilimsel hakemli araştırma dergisi "İslami ilimler araştırmaları" isimli eserin ilk sayısı çıktı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Hamdi Gündoğar'ın yaptığı dergide İslami alandaki birçok konuda bilimsel makaleler yayımlandı. Altı ayda bir okuyucularıyla buluşacak olan dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce makaleler yer alırken, ilk sayısında beşi Türkçe, dördü Arapça olmak üzere toplamda dokuz makaleye yer verildi. Akademisyenler, öğrenciler ve İslami alanda araştırma yapmak isteyenlerin faydalanabileceği dergide birbirinden güzel ve faydalı konulara yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "İslam dininin sahih bir şekilde anlaşılması ve anlatılması bilimsel ve analitik metotla yapılacak araştırmalarla mümkündür. Bilimsel metottan ödün vermeden, temel kaynakları referans alarak yapılacak araştırmalar insanların temel dini ve sosyal problemlerine ışık tutacaktır. İslami İlimler Araştırmaları Dergisi bu gaye ile yola çıkmış akademik bir dergidir. Üniversitemiz İslami İlimler Fakültemizin yayınlamaya başladığı bu ilmi dergi İslam düşüncesini, kültür ve medeniyetini günümüze taşımanın yanında, yaşadığımız çağın dini meselelerini bilimsel metottan ele alarak araştırma ve anlatmayı misyon edinmiştir. İslami İlimler Araştırmaları Dergisinin İslam düşüncesine katkılar sunmasını diliyorum" dedi.

Dergi ilgili açıklama yapan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar ise, "Rektörlüğümüz himayesinde çıkan dergimiz muhteva olarak zamanla daha da zenginleşecek. İlim dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlim, irfan yolunda az da olsa katkımız olursa ne mutlu bize. İnşallah üniversitemiz ve ilim dünyası adına daha da başarılı çalışmalara imza atmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 19:03:19 TSI

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