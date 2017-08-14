Başkan Süleyman Özkan'dan Kinay'a hayırlı olsun ziyareti
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın yardımcılığına görevine getirilen, AK Parti önceki Kütahya milletvekili Hasan Fehmi Kinay'ı ziyaret ederek, başarılar diledi.
Özkan, ziyarette Hasan Fehmi Kinay'ın yakma fotoğrafının bulunduğu bir tabloyu hediye etti.
Başkan Özkan, " Milletvekilliği görevinde AK Parti üst yönetimi ile sağlıklı diyalogu bulunan Hasan Fehmi Kinay'ın, siyasi hayatına daha aktif görevlerde devam edeceğini düşünüyor, aldığı önemli görevin milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (MEİ-EFE)
14.08.2017 19:11:03 TSI
NNNN