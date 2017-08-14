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Müdür Alper Adıyaman'da güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, PKK'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyleyen Müdür Alper, "Bölücü terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü olan 15 Ağustos tarihinin yıl dönümü nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da vatandaşlarımızın güvenliğini daha iyi sağlamak adına bazı ek önlemler alınmıştır. Özellikle şehrimizin giriş ve çıkışlarında bulunan yol kontrol uygulama noktalarında arama faaliyetlerine daha da ağırlık verilmiştir. Yine halkımızın huzuru için gece gündüz çalışan polislerimiz karma ekipler marifetiyle günün ve gecenin değişik saatlerinde il merkezimiz ve ilçelerde çeşitli noktalarında genel asayiş ve güvenlik uygulamaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımız çevrelerinde herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında bunu telefondan 155 Polis İmdat hattını arama marifetiyle ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermek suretiyle de bizimle paylaşmaları genel güvenliğimiz açısından çok faydalı olacaktır" dedi.

(CK-SD-Y)



14.08.2017 19:28:25 TSI

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