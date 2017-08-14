aşkan Saraoğlu'nun AK Parti kuruluş yıldönümü kutlama mesajı

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Başkan Saraoğlu'nun AK Parti kuruluş yıldönümü kutlama mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Saraoğlu mesajında,"Kurulduğu günden bugüne halka hizmetin adresi olan, Genel Başkanımız, Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti iktidarı olarak; 16 yıl boyunca ilk günkü heyecanla, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere, tüm AK kadrolar olarak, ülkemizi çok daha ileriye götürme adına Milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyoruz"dedi.



"Halka Hizmet, Hakka Hizmet"



AK Partinin "Halka Hizmet Hakka Hizmet" anlayışı ile çizgisinden asla sapmadan yoluna devam ettiğine ve etmeye de devam edeceğine vurgu yapan Saraoğlu,"İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan turizme, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ekonomiden toplumsal dayanışmaya, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. Tüm bu hizmetlere rağmen Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesini hazmedemeyen oluşumların, içeriden ve dışarından yapılan hain saldırıları gün geçtikçe artmaktadır. Hain terör yapılanmaları çeşitli amaçlarla harekete geçirilmiştir. Milletimiz bu oyunun farkındadır ve bu oyuna asla gelmeyecektir. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte ortaya çıkan milli birlik ve dayanışma ruhu; birlikte atacağımız her adımda bizleri güçlü kılacak, devletimizi ve vatanımızı koruyacak yegâne değerdir. Kurulduğu günden bugüne yılmadan, yorulmadan Millete hizmet aşkıyla başlatılan bu kutlu yürüyüşümüzün 16. kuruluşunu tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.(EFE)



14.08.2017 22:50:02 TSI

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