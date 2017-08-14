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Milas Kuva-i Milliye Caddesinde trafik önlemi tepkisi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas'ta Kuva-i Milliye Caddesi'ndeki yol çalışmalarının ardından, caddeye ilk gün herhangi bir uyarı levhası konulmaması sürücüleri mağdur etti.

Bozuk olan yola birden giren araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ikinci alınan yetersiz önlem ve yolun büyük tehlike yaratan durumu dikkat çekti.

Milas Belediyesi'nce ilçe merkezinde yol düzenleme çalışmalarının yapılması için açılan ihaleyi alan ardından DOĞUŞ YOL San., Cumhuriyet Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde çalışmalara başladı. Yol düzenleme çalışmaları kapsamında iş makineleriyle Kuva-i Milliye Caddesi zemini kazındı, kanalizayon bacaları ve yol bağlantıları yüksekte kaldı.

Çalışmanın ardından iş makineleri caddeden çekildi ve yol trafiğe açık bir şekilde öylece bırakıldı. Trafik güvenliği açısından oldukça tehlikeli bir durumdaki yolda herhangi bir güvenlik önlemi alınmaması ise kazalara davetiye çıkardı.



Geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Kuva-i Milliye Caddesi'ne giren araçlar, öncelikle kot farkı nedeniyle birden boşluğa düştü. Tamponu, alt takımları tümseklere vuran araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bazı araçlar, kazınan yol zeminine göre yüksekte kalan kanalizasyon bacalarında asılı kaldı. Sürücülerden bazıları da yolun durumunu son anda fark ederek, bozuk yola girmekten son anda vazgeçti.

Sürücülere zor anlar yaşatan ihmali sert bir dille eleştiren vatandaşlar, tehlike arz eden yolun bakım çalışmaları tamamlanana kadar trafiğe kapatılmasını yada gerekli uyarı levhalarının yerleştirilmesini ve yol güvenliğinin acilen sağlanmasını istediler.

Dün cadde üzerindeki tümseklere uyarı mahiyetli şeritli demir çubuklar dikildi. Önlemin yetersizliğine vurgu yapan sürücüler, araçlarında hasara neden olan durumu mahkemeye taşıyarak zararlarının karşılanmasını isteyeceklerini söylediler.

(DL-MB-Y)



15.08.2017 01:34:45 TSI

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