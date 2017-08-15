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Vali Bilmez, köy muhtarları ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.

Jandarma Komutanı, Özel İdare Genel Sekreteri, İl Sağlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Tarım Müdürü'nün de hazır bulunduğu toplantıya, Ölçek, Çimenkaya, Edegül, Dedegül, Dağevi, Balıkçılar, Bağdeşen, Yalnızçam, Açıkyazı, Çeğilli, Ardıçdere, Kazlıköy ve Çetinsu köylerinin muhtarları katıldı.

Toplantıda köy muhtarları ile tanışan Vali Bilmez, muhtarlarla sohbet etti, köylerle ilgili sorun ve talepleri dinledi.

Vali Bilmez, muhtarlara yönelik konuşmasında, muhtarların görev yaptığı köy ve mahallerde devletin temsilcisi olduğunu söyledi.

Muhtarlığın görev ve sorumluluklarından bahseden Vali Bilmez şöyle konuştu: "Muhtar, devletin ve hükümetin köyde ki temsilcisidir. Temel görevi de köyde düzeni, ahengi sağlamak. Köy Kanununa baktığımızda özel idareye yüklenen görevin tamamı muhtara da yüklenmiştir. Çamaşırhaneden tut, yoldan, içme suyundan hepsi muhtarların görevidir. Muhtarların yetki alanı çok geniştir. Bizlerde olmayan yetkilerin birçoğu muhtarlarda var. Öyle ki muhtar köylüyü zorla çalıştırabilir. Kanunda böyle bir yetki hiç kimse de yok. Yine muhtar isterse, vergiye benzer salma denilen bedel koyar, onu alamazsa icrayla alır. Ama maalesef bu yetkilerin birçoğu kağıt üzerinde olmasına rağmen pratikte yok. Günümüzde muhtarların temel görevi, kanunları, yönetmelikleri, tüzükleri, genelgeleri uygulamak, köyde düzeni sağlamak, köylüyle vatandaş ve devlet arasında köprü olmak, sorunları ilgili kurumlara aktarmak ve takibini yapmak, köye gelen kamu görevlileriyle ilgilenmektir.

Son yıllarda muhtarlara devletimizin sunduğu imkânlarda ciddi düzenlemeler yapıldı. 2002 yılında bir muhtara yapılan aylık ödeme 97 liraydı. Sigorta da yoktu. Bugün ise bu rakam bin 400 lira ve 620 lira da sigortası var. Dolayısıyla bir muhtar asgari ücretten garanti bir ücreti var ve sigortası da ödeniyor. Dolayısıyla muhtarlık daha çok istenir bir hale geldi.

Muhtarın taşıdığı mühür Türkiye Cumhuriyeti'nin mührüdür. Dolayısıyla bu mührü taşıyan muhtarın herhangi bir terör örgütüne, sempati dahi duyma hakkı yoktur. Çünkü taşıdığı mühür devlete aittir. Dolayısıyla siz muhtar veya muhtar vekili olun terör örgütlerine sempati dahi duymaya hakkınız yoktur. Bunun da çok yakından takipçisi olacağız. Köylerde bu konuda liderlik yapmanızı da bekleyeceğiz.

Köylerinizdeki hayvan hırsızlarından tutun, kaçak insanlara kadar sizin bunları bize bildirme mecburiyetiniz var. Siz, kanunun, devletin, hükümetin köyünüzdeki temsilcisisiniz. Bu bilinçle hareket etmenizi istiyoruz. Bizler de köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye gayret edeceğiz."

Vali Bilmez, konuşmasının ardından, muhtarların köyleriyle ilgili kendisine iletilen sorun, talep ve istekleri not alarak, çözünü noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

(OY-AA-Y)



15.08.2017 08:09:22 TSI

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