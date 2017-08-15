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KMÜ'nün öğrenci kayıtları başladı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenci kayıtları başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2017 ÖSYS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversiteye yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Üniversiteye kayıt işlemleri hem elektronik ortamda hem de şahsen yürütülebiliyor. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden 11-16 Ağustos 2017 tarihleri süresince online olarak kayıt yaptırabilecek. Şahsen kayıt yaptırmak isteyenler ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıt olabilecekler.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini tercih ederek KMÜ ailesine dahil olan tüm öğrencileri ve velilerini kutlayarak, "Üniversitemiz her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Aramıza katılan yeni öğrencilerimizi tebrik ediyor, yeni eğitim-öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(MD-İP-Y)



15.08.2017 08:42:44 TSI

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