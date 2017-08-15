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Edirne'de 3 bin 585 işletmede 331 bin adet küçükbaş hayvan yetiştiriliyor

- Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma projesi çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mefail Akçatepe

EDİRNE (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, il genelinde Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma projesi çalışmaları devam ettiğini belirterek, "Edirne'de 3 bin 585 işletmede 331 bin adet küçükbaş hayvan yetiştiriliyor" dedi.

Dünya'da gıda sektörünün öneminin gittikçe ortaya çıktığını ifade eden Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, tarım ve gıdanın birbirini tamamlayan, ayrı düşünülemeyen stratejik sektörler olduğunu vurguladı. Sarı, kaliteli ve sağlıklı gıdaya kolaylıkla ulaşılabilmesinin önemli basamaklarından birinin de hayvancılıkta verimliliğin ve üretimin arttırılması olduğuna dikkat çekti.



Edirne'de koyun sayısı 261 bin

Trakya Bölgesinde Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma projesi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Sarı, "Bölgemiz için de önem arz eden küçükbaş hayvancılıkta, verimliliğin ve üretimin arttırılması sürülerin ıslah edilmesiyle mümkündür. Bunun için de sürüdeki damızlık dişi hayvanlara kaliteli damızlık koçların katılması sağlanmalıdır. Edirne il genelinde 3 bin 585 işletmede 331 bin 173 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Küçükbaş hayvanlardan 70 bin 100'ü keçi, 261 bin 73'ü koyun olup, koyun varlığımız henüz istenen seviyede olmadığından çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz koyun varlığının yaklaşık 99 bini Kıvırcık melezi, 110 bini Sakız ve Tahirova melezi, 52 bini yani mevcut koyun varlığının yüzde 20'si Merinos ırkı ve melezinden oluşmaktadır" diye konuştu.



Verimliliği artırma çalışmaları

Verimliliği arttırmak için başlatılan çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Edirne Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, şöyle devam etti:

"Merinos sayısını ve kalitesini arttırmak amacıyla 2015 yılında ilimizde uygulamaya başlanan, Karacabey Merinosu Halk Elinde Islah Projesi kapsamında il genelinde 44 yetiştirici bulunmakta olup, 6 bini anaç koyun ve 291'i koç olmak üzere toplam 6 bin 291 koyun ve koç için proje devam etmektedir. Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi kapsamında Bursa Karacabey'de yetiştirilen Merinos ırkı damızlık koçlarını ilimizdeki yetiştiricilere kazandırmayı hedefliyoruz, böylece 2015 yılında başlatılan Karacabey Merinosu Halk Elinde Islah Projesi de desteklenmiş olacaktır. Karacabey Merinosu, Kıvırcık ırkı ile Alman Et Merinosu ırkının melezlenmesi ile elde edilmiştir. Et ve süt verimi yüksektir. Erkeklerde 100 kilogram dişilerde ise, 65 kilogram canlı ağırlığa ulaşılabilir. Süt verimi 80 kilogram a kadar çıkar ve ikizlik oranı yüksektir."



Toplam proje bedeli 122 bin TL

Proje kapsamında başvuru yapan üreticilerden geçtiğimiz ay kura ile belirlenenlere 95 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtımı bu ayın başında yaptıklarını da hatırlatan Orhan Sarı, "Proje kapsamında 95 bin 000 TL Bakanlığımızca karşılanmış olup, toplam proje bedeli 122 bin 550 TL'dir. Küçükbaş Hayvancılıkta verimliliğin ve üretimin arttırılabilmesi için gelecek yıllarda da aktif olarak projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır" dedi.

(MA-MEF-Y)



15.08.2017 08:42:50 TSI

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