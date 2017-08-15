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Müsteşar Gümüş, Vali Demirtaş'tan kentteki sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aldı

15 Ağustos 2017 Salı, 08:44
Müsteşar Gümüş, Vali Demirtaş'tan kentteki sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aldı
Müsteşar Gümüş, Vali Demirtaş'tan kentteki sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, beraberindeki heyetle birlikte yapımı tamamlanma aşamasına gelen Adana Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunmasının ardından, Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Vali Demirtaş'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyan Adana Şehir Hastanesi'nin, tıbbi imkanları, poliklinikleri, otoparkı, yatak kapasitesi ve fiziki mekanlarıyla, vatandaşlara layık oldukları en güzel sağlık hizmeti vereceğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün şahsında 328 bin 820 metrekarelik alanda kurulan bin 550 yataklı devasa entegre sağlık kampüsünü Adana'ya kazandıran devletimize, hükümetimize ve emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'ün, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyareti, kentteki sağlık hizmetlerinin genel durumu ve devam eden kamu yatırımlarının irdelenmesiyle sürdü.
(ELF-Y)

15.08.2017 08:47:08 TSI
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