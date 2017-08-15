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Narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda metamfetamin, eroin, kokain, bonzai, afyon sakızı ve ecstasy hap ele geçirilirken, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan çalışmalarda S.K.(30), A.K.(32) ve M.E.(36)'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların ev ve üst aramalarında 14 parça halinde Metamfetamin, eroin, kokain, bonzai, afyon sakızı ve ectasy hap ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan A.K. ve M.E. hakkında uyuşturucu kullanmaktan S.K. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

(AÖ-Y)



15.08.2017 09:10:40 TSI

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