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Önce birlikte yaşadığı kızı vurdu, sonra intihar etti



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de tartıştığı kız arkadaşını vurarak ağır yaralayan bir kişi, daha sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen B.B. (43) ile T.B. (29) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B., yanında bulunan silah ile T.B.'ye 3 el ateş etti. T.B.'yi vurduktan sonra silahı başına doğrultan B.B., intihar ederek yaşamına son verdi. Sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan T.B., tedavi altına alındı. T.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-SK)



15.08.2017 09:18:33 TSI

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