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2017 junior çift kızlar şampiyonu oldular



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - 2017 Junior Gençler Badminton Turnuvası Bulgaristan' da yapıldı. 28 Ülke 32 çift bayanın katıldığı şampiyonada milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti çeyrek finalde Danimarka'yı 2-1 , Yarı finalde ise Fransa'yı 2-0 yenerek finale kaldılar. Final müsabakasında Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti diğer grupta finale çıkan milli takımın diğer çift bayanları ile karşılaştılar. Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti İlayda Nur Özelgül ve Zehra Erdem çiftini 2-0 yenerek şampiyon oldular. Milli Sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti Junior 2017 Gençler Badminton turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atmış oldular.

(FG-AA-Y)



15.08.2017 09:22:57 TSI

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