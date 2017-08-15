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Vali Doğanay Artvin için yapılması gerekenleri sıraladı



(Fotoğraflı)



Nurbay Usta

ARTVİN (İHA) - Artvin'de Yatırım Destek Ve Tanıtım Kurulu toplantısı Şavşat ilçesinde Vali Ömer Doğanay başkanlığında yapıldı. Vali Doğanay, yapılacak çalışmaları tek tek sıralayarak talimatlar verdi.

İlçedeki Ülkü Ulusoy Kadın Yaşam Merkezi'ndeki toplantıya Vali Ömer Doğanay'ın yanı sıra Şavşat Kaymakamı Mesut Gazi Ambarcı, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Artvin'in bütün ilçelerinde devam eden ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan yatırım destek ve tanıtım ile ilgili projeler görüşüldü. Bütün kurumlarla ilgili projeler tek tek ele alınarak görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Ömer Doğanay "Bu kadar coğrafi özellikleri olan ilimiz Artvin'de şu ana kadar patentli markalı bir ürünün olmaması oldukça geç kalınmış bir durumdur. Bölgenin kendine özgü çok sayıda ürünü olması en büyük avantajımızdır. Bunun için bunları en iyi bir şekilde tespit edip projelendirerek coğrafi işareti almış bir çok ürünümüz olacaktır. Bu da Artvin'e ve ilçelerine hem ekonomik katkı sağlamanın yanı sıra bir ayrıcalık da sağlayacaktır" dedi.

Vali Doğanay, Şavşat'ın dünyaca ünlü 'Cittaslow' markası sahibi bir ilçe olduğunu vurgulayarak "Bu ilçemizde Yavuzköy seyir tepesinde C sınıfı mesire alanından A sınıfı mesire alanına geçilmesi ve geliştirilmesi konusunda bir preje hazırlanıyor. Bu yerde bir turizm ofisi oluşturulması hatta bir sosyal tesisin yapılması gündeme gelebilir. Ayrıca yerel ürünlerin satışı ile ilgili olarak İl Tarım Müdürlüğü aracılığı ile DOKA'ya projeleri hazırlanarak Yusufeli, Şavşat, Ardanuç ve Artvin'de bu ürünler satışa çıkarılabilir. Şavşat ilçemizin Cittaslow markalı olması nedeni ile Kültür sokağı oluşturulması herhangi bir caddenin veya sokağın giydirilmesi ve 24 saat açık olacak bir şekilde hem gezilip hem de ürün satış reyonları ile Şavşat ürünlerinin korunması ve ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır" diye konuştu.

Artvin'in bir müzesi olmadığına da dikkat çeken Vali Ömer Doğanay "İlimizde bir müzemiz yok. Bu konuda çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Çok kısa bir sürede Artvin Müzesi'ne kavuşacaktır ve bölgemizde yapılan tarihi kazılarda çıkan tarihi eserler ilimizde bu müzede sergilenecektir. Kısa zamanda Artvin Müzemiz hizmete girecektir" ifadelerini kullandı.

Vali Ömer Doğanay bütün kurum müdürlerinden ilçeler için hazırlamış olduğu projeleri değerlendirmelerini de isteyerek "Artvin'de çok sayıda yöreye özgü ürünlerimiz var. Bu ürünler ile ilgili çalışmalar yapılarak Kalkınma Bakanlığı'na sunulacaktır. Özellikle Artvin Balı Gorcolu, Sinor, yatık döner konularında çalışmalar yapılmaktadır. Yöresel eski kullanılan bazı eşyaların hediyelik olarak üretilip hem satılması hem de unutturulmadan geleceğe taşınması konusunda da çeşitli projeler oluşturularak patent ve marka müracaatları yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Vali Doğanay, kaçak bala da geçit vermeyeceklerini kaydederek "Arıcılarımız ile ilgili ayrıca bal dışında alternatif arı ürünlerinin de üretilmesi noktasında üniversitelerle ve ilgili kurumlarla görüşülerek mutabakat sağlanacaktır. Bal dışında arıdan üretilen arı ürünleri olarak Propolis, Arı Ekmeği, Kış Çayı, bal sirkesi, Polen, Arı zehiri, Arı sütü gibi ürünlerde vatandaşlarımız bilgilendirilerek bunlarında üretimi sağlanabilir. Bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Artvin'imizin çeşitli yerlerinde bal ormanları oluşturduk, bunların sayısını artıracağız. Ayrıca ilimize değişik şekillerde başka illerden giren sahte ballar konusunda titiz bir çalışmamız var. Bu balların ilimize girmesine asla müsaade etmeyecek. Bu konuda ilgili birimlerimiz her türlü çalışmaları yapıyorlar" dedi.

(HFD-ÖS-Y)



15.08.2017 09:23:41 TSI

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