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Alatepe kıraathanesi ve muhtarlığı tadilattan geçirildi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ekipleri tarafından Alatepe Mahallesi'ndeki belediye ait kıraathaneyi ve muhtarlığı bakım ve onarımdan geçirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Ekibi tarafından yapılan çalışmalarda, muhtarlık ve kıraathanedeki olumsuzlar giderilerek boya ve badana yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında yeni bir çehreye kavuşan yapılar, tadilat sonrası kullanıma yeniden sunuldu.

Merkez mahalleler ve kırsal alanlardaki mahalleler arasında ayrım yapılmadan her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Alatepe Mahallemizde altı kıraathane, üstü de muhtarlık olarak kullanılan binada genel bakım ve onarım işlemi, ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda kırsal alanlardaki mahallelerimizde de gerek vatandaşlarımızın talebi, gerekse ekiplerimizin tespitleri üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan çalışmalar sonrasında Alatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Karababa, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a ve personeline teşekkür etti.

(MU-MB-Y)



15.08.2017 09:30:49 TSI

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