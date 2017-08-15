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Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde CAD CAM cihazı hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Batı Aydın Mavi Deniz /Sağlıklı Gülüşler Sağlık Turizmi Altyapı Projesi kapsamında CAD CAM teknolojisi Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan, CAD CAM teknolojisinin bilgisayarların, protezlerin dizaynında ve üretilmesinde kullanılmasıyla ilgili bir teknoloji olduğunu belirterek, "Bu uygulamayla özel bir kamera ile dişin üç boyutlu resmi alınır. Alınan üç boyutlu resimler, bilgisayara gönderilir ve yapılacak takma dişler bilgisayar ortamında tasarlanır. CAD CAM teknolojisi ile defalarca diş hekimine gitmeye gerek kalmadan tek seansta kusursuz restorasyonlara kavuşmak mümkündür. CAD CAM uygulaması ile birlikte, tedavi süresi kısalarak, estetik ve biyolojik uyumluluğu yüksek materyallerin kullanım imkânı artmıştır. CAD CAM hata ihtimalini de azaltarak, implant tedavilerinin başarısını ve estetiğini artırmıştır. Proje kapsamında CD CAM cihazı Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde hizmet vermeye başlamıştır" dedi.

(OD-İK)



15.08.2017 09:31:39 TSI

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