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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

15 Ağustos 2017 Salı, 09:38
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-14,75 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 14,75 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,99 TL en çok 6,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 27,50 TL en çok 27,50 TL.
(MB-E)

15.08.2017 09:40:44 TSI
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