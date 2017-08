YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaçoban'dan İran'a 'Bitki torfu' ihracatı

Karaçoban'dan İran'a 'Bitki torfu' ihracatı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da iş adamı Yavuz Bulut, Karaçoban İlçesinde köylülerin arazisi üzerinde yapılan çalışmalarla başarılı analiz sonuçları alarak Karaçoban'da Torf Ocağı kurdu. Karaçoban'da hazırlanarak poşetlenen torfun İran'a ilk kez ihracatının yapıldığını açıkladı. Ocak Sahibi Bulut, "Torfun İran'a ihracatının yanı sıra bölgedeki çiftçinin de büyük oranda gelir kazancı oldu." dedi.

Erzurum'un Karaçoban İlçesinde kalite değeri yüksek olan Torfu Ocak İşletmesinden yılda on bin metreküp torfu çıkarıldığını ve tamamen torf üretimine önem verdiklerini belirten İşletmeci Yavuz Bulut, "Karaçoban'da arazinin ruhsatını aldıktan sonra, işletme izin belgelerini, ÇED raporları ile ocağımızda işletme izinlerini çıkarttık. Biz bu bölgede tamamen men torf üretimi yapıyoruz. Maden sahamız 1250 dönümü torf yatağıdır. Torf yatağının içinde değişik madenlerde de var. Ancak şu anda sadece torf üretimi yapmaktayız. Torfu yatağından çıkartıp kurutup, kırıp, eleyip üreticiye hazır hale getiriyoruz." dedi.

'Kalite değeri çok yüksek'

Ocaktan çıkarılan torfun pH değeri bakımından çok iyi olduğunu belirten Yavuz Bulut, "Torfumuz yapılan analizlerde pH bakımından çok iyi, tuzu çok düşük olan ve fiziksel özellikleri bakımından iyi torf olarak değerlendirilebilen, her türlü amaçla kullanılabilecek bir torftur. Marmara bölgesinde bazı yerlerde torf çıkıyor ama burası Marmara bölgesinin en büyük rezervine sahip torf ocağıdır. Karaçoban İlçemizde yılda on bin metreküp torf rezervimizi gerçekleştiriyoruz. Büyük emek ve özverilerle hazırlanan bitki torfunu başta İran olmak üzere, İstanbul, İzmir, Ankara bölgesine sevkiyat yapıyoruz. Torfun kullanım alanları yoğunluk olarak futbol sahaları, fideciler, fidancılar, dış mekân süs bitkicileri, özellikle mantar üreticileri ve peyzajcılardır. Karaçoban'da torf ocağında çıkardığımız torf kalite bakımından tüketiciler tarafından rağbet görüyor." dedi.

Torf :

'Organik bir toprak düzenleyici olan torf, her türlü bitkinin yetiştirilmesinde kullanılabilir. Toprağın hava ve nemliliğini düzenleyerek, bitki için en doğru büyüme ortamını yaratır. Böylelikle de, bitkinin gelişim hızını arttırır. Suyun ve gübrenin, bitkiye düzenli bir şekilde geçmesini sağlarken, gübrenin topraktan kaybolmasını engeller.'

(ERZ-AA-Y)



15.08.2017 09:40:53 TSI

NNNN