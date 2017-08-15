Gürün İlçe Emniyetinde terfi heyecanı
(Fotoğraflı)
Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Gürün İlçe Emniyet Müdür Vekili Halil Uludağ, son terfi açıklamalarıyla birlikte emniyet amirliğinden emniyet müdürlüğüne terfi etti.
Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, beraberindeki mahalle muhtarlarıyla birlikte Uludağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 6 aydır Gürün İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Uludağ'ın yeni rütbesinin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Gürün'ün huzur ve asayişi için gece gündüz çalışan tüm emniyet personelimize ilçem adına teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Daha sonra Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden Halil Uludağ'a yeni rütbesini takarak, başarılar diledi.
(UY-Y-)
15.08.2017 09:46:53 TSI
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