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Başkan Alıcık; "Nazilli Belediyesi olarak 6 tane cami yaptık"

15 Ağustos 2017 Salı, 09:48
Başkan Alıcık; "Nazilli Belediyesi olarak 6 tane cami yaptık"
Başkan Alıcık; "Nazilli Belediyesi olarak 6 tane cami yaptık"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bağcıllı Merkez Camisi'nin açılış düzenlenen tren ile yapıldı.
Göreve geldiği günden bu yana cami yapımlarına 5.5 milyon liranın üzerinde bütçe ayırdıklarını vurgulayan Alıcık, "Nazilli Belediyesi olarak 6 tane cami yaptık, Allah nasip ederse yedincisine başlayacağız " dedi.
Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bağcıllı Merkez Camisi'nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. 1.5 milyon liraya mal olan caminin açılış töreni, Nazilli Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, Oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Nazilli Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, " Biz daha önce böyle güzel hizmet görmedik. Yollarımız, köprülerimiz yapıldı; camimiz, Kur'an kurslarımız açıldı, mahallemizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor ve ben bundan dolayı çok mutluyum. Sayın başkanımızın hizmetleri çok güzel ondan Allah razı olsun. Yüce Allah bu hizmet yolunda yanında olsun" dedi.
Nazilli Belediyesi olarak 6 tane cami yaptıklarını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, konuşmasının devamında 2009 yılından bu yana 6 cami ve 1 cemevi yaptıklarını belirtti. Ecdadın İslamiyet ile tanışmasının ardından 3 kıta da güzel eserlere imza attıklarını belirten Başkan Alıcık, " Camileri; ibadet etme, eğitim görme ve huzurumuzun mekanları olarak görüyoruz. Camiler Allah'ın kelamının okutulduğu yerler. Bizler çocukluğumuzdan beri Türk-İslam Sentezini savuna savuna bugünlere geldik. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Anne rahminden geldik pazara, bir kefen aldık, döndük mezara!. Nazilli Belediyesi olarak 6 tane cami yaptık, Allah nasip ederse yedincisine başlayacağız. Cami yaptığımız gibi bütün topluma da saygılıyız. Cemevi de yaptık, onunda ikincisini yapacağız. Camileri Allah'ın yeryüzündeki evleri olarak görüyoruz. Müslüman Türk toplumunun olduğu yerde yaşayan bizler, Türk milliyetçileri olarak et ve tırnak gibi olduğumuz İslamiyetle tanıştığımız zamandan beri gösterdik" diye konuştu.
Millet olarak İslamiyet'e büyük bir hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Haluk Alıcık, "Atalarımız 3 kıta da İslamiyetin yayılması için büyük bir çaba göstermiştir. Atalarımızın 3 kıta da yaptığı camileri hepimiz görüyoruz ve gururlanıyoruz. Onların evlatları olarak böyle güzel eserleri halkımıza kazandırmak bizim boynumuzun borcudur. Bu caminin maliyeti yaklaşık olarak 1.5 milyon lirayı buldu. Hayırsever vatandaşlarımızda 200 bin lira civarında yardımda bulundu. Göreve geldiğim günden bu yana 5.5 milyon liranın üzerinde cami yapımlarına bütçe ayırdık" dedi.
Açılış töreninde Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de kısa bir konuşma yaptı. Küçük , "Vatandaşlarımız her şeyi devletten beklemeyip gerekli hizmetler için bireysel olarak da katkı sağlıyor. Cami, okul, Kur'an kursları gibi eğitim kuruluşlarına katkı yapmayı daha elzem görüyoruz. Eğitim kurumlarıyla ilgili vatandaşlarımızın daha çok katkı yapmasını istiyoruz. Bu günkü cami çok anlamlı bir eser ve eserleri anlamlı kılan insanlardır, insan olmazsa eser değersizleşmeye başlar. Nasıl ki son yıllarda okullarımızdaki öğrenci sayıları belli sayının altına düştüğünde onları kapatıp taşıma yapıyorsak şimdi ben de Müftü Bey' e öneriyorum taşıma sistemini camilerde de mi uygulasak? Caminin sadece özel günlerde değil sürekli işlevsellik kazanmasını istiyorum" dedi.
Konuşmaların ardından okunan Kur-anı Kerim tilaveti ve dualar ile Bağcıllı Camisi, halkın hizmetine açıldı. Açılışa büyük ilgi gösteren mahalle sakinleri tüm misafirperverliklerini sergilerken, yenilen Yemekten sonra Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile çaylarını içerek uzunca sohbet etme fırsatını yakaladılar. Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Belediye Başkanı Adem Ejder'in de misafir olduğu tören sonunda Başkan Ejder, Haluk Alıcık'a Çanakkale Geçilmez sembolünün olduğu vazoyu hediye etti. Başkan Alıcık da Bölgenin sembolü olan Efe heykellerini Başkanı Adem Ejder'e takdim etti.
(MB-Y)

15.08.2017 09:51:17 TSI
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