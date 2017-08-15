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Kulak İnşaat lüks konut projesiyle Tarsus'ta

15 Ağustos 2017 Salı, 09:49
Kulak İnşaat lüks konut projesiyle Tarsus'ta
Kulak İnşaat lüks konut projesiyle Tarsus'ta

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Kulak İnşaat'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde hayata geçirdiği 456 lüks daire ve iş yerlerinden oluşan Tarsus Park Konutları'nın temeli dualar eşliğinde atıldı.
Tarsu AVM'nin yanı başında hayata geçirilen projenin temeline ilk harç, dualar eşliğinde kurban kesilerek döküldü.
Kulak İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarkan Kulak, Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Salim Çakan, davetliler ve çalışanların katıldığı törenin ardından yaptığı açılamada, projenin tüm Tarsus'a hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kulak İnşaat olarak proje üretmekten çok, ürettikleri projelerle insan hayatına değer katmaktan mutluluk duyduklarını belirten Tarkan Kulak, "Kuşkusuz, yaptığımız her proje bizim için değerli ve önemlidir. Fakat bazı projelerimiz vardır ki, manevi olarak yaşattığı mutluluğu kelimelerle anlatmak oldukça zordur. Tarsus Park Konutları da bizim için böyle bir proje" dedi.

Yüksek konforlu bir yaşam alanı
Tarsus Park Konutları'nın, Tarsus halkına yepyeni bir yaşam ve yüksek getirili yatırım fırsatı sunduğunun altını çizen Kulak, her yaşam tarzına uygun 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçeneklerinin yer aldığı projenin; fark yaratan mimarisi, prestijli konumu, ferah oturumu, şık mutfak ve oda planlarıyla yüksek konforun standartlarını yeniden belirlediğini kaydetti.

13 blokta toplam 456 konut
13 bloktan oluşan projede 456 konutun yanı sıra iş yerlerinin olacağını ifade eden Tarkan Kulak, "Tarsus Park Konutları, proje özellikleri ve sahip olduğu sosyal donatılarla kentte farkını hissettirecek. Günden güne değer kazanan lokasyonu ve 7'den 70'e herkesi mutlu edecek özellikleri ile her ihtiyaca cevap veren proje, yarını bugünden yakalamak isteyenlere eşsiz bir deneyim yaşatacak" diye konuştu.
(ELF-Y)

15.08.2017 09:51:33 TSI
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