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BYEGM'nin 'Gazeteciler için Basın Kartı Rehber Serisi'nin birinci kitabı yayımlandı

15 Ağustos 2017 Salı, 09:50
BYEGM'nin 'Gazeteciler için Basın Kartı Rehber Serisi'nin birinci kitabı yayımlandı
BYEGM'nin 'Gazeteciler için Basın Kartı Rehber Serisi'nin birinci kitabı yayımlandı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm basın mensupları için kaynak niteliği taşıyacak "Gazeteciler için Rehber Serisi"nin birinci kitabını yayımladı. "Gazeteciler için Basın Kartı Rehberi"nde, Basın Kartı ile ilgili her konu ayrıntılarıyla ele alınıyor.
Sektör çalışanlarına işlerini yaparken kolaylık sağlamak adına pek çok çalışma yürüten Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Basın Kartı hakkında sorulan bütün sorulara yanıt vermeyi hedefleyerek hazırladığı "Gazeteciler için Basın Kartı Rehberi"nde, başvuru türlerinden bekleme sürelerine; Basın Trafik Kartı'ndan Hizmet Pasaportu'na pek çok başlıkta detaylı ve anlaşılır bilgi sunuyor. Rehberde, Basın Kartı Yönetmeliği'nde yer alan bilgilerin yanı sıra, yönetmelik dışında kalan ancak uygulamada ihtiyaç duyulacak hususlara da yer veriliyor.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden ve BYEGM İl Müdürlüklerinden temin edilebilecek rehbere Aydın ve Muğla İllerinde görev yapan gazeteciler bağlı bulundukları Muğla İl Müdürülüğü'nden erişebilecekleri gibi tüm gazetecilerin internet üzerinden http://www.byegm.gov.tr/turkce/yayinlar adresinden de ulaşılabileceği belirtildi.
"Gazeteciler için Rehber Serisi"nin ikinci kitabı olan "Çalışma Hayatı Rehberi" adlı yayının da çok yakında basın mensuplarıyla buluşturulmak üzere hazırlandığı belirtildi.
(İK)

15.08.2017 09:52:04 TSI
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