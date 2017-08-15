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Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

15 Ağustos 2017 Salı, 09:55
Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan çocuklar, set oluşturarak havuza dönüştürdükleri dere suyunda yüzerek serinlemeye çalışıyorlar.
Hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece hissedilmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bahçesaray'ın yüksek dağları arasından gelen ve ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Yukarı Narlıca Mahallesi içerisinden geçen dere kenarına gelen çocuklar, derenin soğuk suyunda serinlemeye çalışıyor. Suda çeşitli oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçiren çocuklar, Van Gölü'ne uzak oldukları için derelerde yüzdüklerini söylediler.
(ŞAK-Y)

15.08.2017 09:57:14 TSI
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