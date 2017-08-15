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Kotanlı: "Hükümeti insaflı olmaya, yetkili sendikayı taleplerine sahip çıkmaya davet ediyoruz"



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ERZURUM (İHA) - Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Kurban bayram öncesi başlayan Kamu Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin 2018 yılında 3+3 ve yine 2019 yılında 3+3 zam teklifinin bir kez daha hüsran yaşanacağını gösterdiğini söyledi. Kotanlı, "Yetkili Konfederasyon Memur Sen in 2018 de 10+6 2019 da 10+8 teklifine karşılık hükümetin önerdiği trajı komik zam teklifi kamu çalışanlarınca kabul edilemez niteliktedir" dedi.

Kotanlı; Memur Sen konfederasyonu yetkili sendika olarak 4. Kez oturduğu toplu iş sözleşmesi masasından hükümet karşısında yine yenik ayrılacağa benzediğini ifade ederek, "Geçmiş kamu toplu iş sözleşmelerinde 2014 yılı için % 10+10 talep edip aba altından sopa göstererek Hükümet Sen" olduğunu gösteren ve kamu çalışanlarını 175 TL taban aylığa yansımak koşulu ile 2015 yılında yapılan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan %3 + 3 kabul edilemez trajı komik bir zam karşılığında kamu çalışanlarının iki yılını Hükümete ipotek etmiştir" diye konuştu.

Yetkili sendika Memur Sen 'in Dört dönemdir oturduğu toplu görüşme ve toplu sözleşme masasından hep mağlup ayrıldığını söyleyen Kotanlı, "Dördüncü toplu sözleşme masasından da tuş olarak ayrılacağı görülmektedir. Yetkili konfederasyon Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Kamu Çalışanlarının taleplerinin hiç birini yerine getirmediği gibi Eğitim çalışanları arasında sendikal ayrımcılık yaparak atama ve nakillerde kayırmacılık anlayışına sahip olmuş, üniversitelerde akademisyenlerin durumlarını bir başka toplantıya bırakmıştır. YÖK ün Öğretim üyesi yetiştirme programı(ÖYP) den 33/A ile atadığı 15 bine yakın akademisyenin 50/D ye çekilmelerine sessiz kalmış bu akademisyenleri görmezden gelmiştir" diye konuştu.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı,Yurt Kur çalışanlarının hiçbir sorunununun masaya taşınmadığını dile getirerek, "Yurt Kur da 24 saat esasına göre çalışan Yurt Müdür Yardımcısı ve Yurt Yönetim Memurlarının mesai saatlerinde yapılan cüzi artışın başarı sağlandığını sanan yetkili sendika Yurt Kur da çalışan müdür yardımcısı ile yurt yönetim memurları arasındaki maaş farkı 120 tl iken 2012 de çıkarılan 666 sayılı khk neticesinde bu fark 1300 Tl ye yükselmiştir,ikramiyeleri ellerinden alınmıştır.bunlar vuku bulurken memur sen ve eğitim bir sen neredeydi? Öğretmenlerin ve Eğitim çalışanlarının Devletçe verilen yemek yardımları ödenmemektedir devlet memurlarının günlük yemek bedelleri kimlere ödenmektedir?

18.Milli Eğitim Şurasında Sendikamızın ve kurucu genel başkanımızın talebi olan ve yetkili konfederasyonlarında oy birliği ile kabul ettikleri öğretmenler gününde tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarı ikramiye ödemesi nerde?. Kişi başına düşen milli gelirin Başbakanın deyimiyle 10 bin doların üzerinde olduğu ülkemizde kamu çalışanlarının 10 bin doları nerde ülke büyümesinden kamu çalışanlarının payını nereye bıraktınız?" şeklinde konuştu.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı; açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kendilerini etkili sendikalar olarak nitelendiren etkisiz sendikaların kamu çalışanlarını toplu görüşme (gülüşme) masasında nasıl basite aldıklarını gördük. Umuyor ve diliyoruz ki hükümetin yaptığı trajı komik zam teklifini bu kez de kabul etmesinler.

Sonuçta bir toplu sözleşme hakkı elde edildi ve Dördüncüsü yapılıyor talihsizlik edip bu fırsatı da kamu çalışanları lehine değerlendiremez ise mevcut yetkili sendika Memur Sen masada taleplerini yine revize eder ise kamu çalışanlarını hükümete peşkeş çeker kamu çalışanlarının ve emeklilerinin elleri yetkili sendika yöneticilerinin yakasında olacaktır bu vebali hep üzerlerinde taşıyacaklardır."

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, "Memur-Sen kamu çalışanlarının ve emeklilerinin iki yılını daha Hükümete ipotek etmesin, memur, emekli, dul ve yetimin bayram sevincini kursaklarında bırakmayın bayram öncesi müjde bekleyen kamu çalışanlarının hayalleri bir kez daha yıkılmasın" diyerek, "Hısım Konfederasyon olmadığınızı gösterin Hükümete siyasi sponsorluk yaparak üye sayısını geometrik bir şekilde arttıran yandaş bir konfederasyonun, temsil ettiği kitlenin feryatlarına kulaklarını tıkayarak 3+3 oranındaki artışlara imza atması akıllara ziyan bir sendikacılık örneği olduğunu ve kabul edilemez bir sözleşme olacağını" dile getirdi.

(ERZ-AT-Y)



15.08.2017 09:59:42 TSI

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